Hong Kong désigne son Conseil législatif réservé aux "patriotes"

Les Hongkongais se déplacent aux urnes. Ils désignent dimanche 19 décembre leurs représentants au Conseil législatif de la ville, dont une minorité seulement est élue au suffrage universel, en vertu de nouvelles règles imposées par Pékin selon lesquelles seuls les "patriotes" peuvent se présenter.



À mi-parcours, la participation au scrutin local s'élève à 19% à mi-parcours, selon les données officielles. Les chiffres publiés en ligne montraient que 839 563 des 4,5 millions d'électeurs ont pris part au vote à 15 heures 30 (07H30 GMT), le taux de participation à mi-parcours le plus bas depuis la rétrocession du territoire à la Chine en 1997.



Chacun des 153 candidats a dû, pour être autorisé à briguer un siège, donner des gages de loyauté politique à l'égard de la Chine et de "patriotisme".



De ce fait, les militants pro-démocratie ont été empêchés de se présenter ou y ont renoncé, lorsqu'ils ne sont pas en prison ou en fuite à l'étranger, et la plupart des candidats affichent un profil semblable.