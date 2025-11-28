Hong Kong: les opérations de lutte contre le feu achevées, l'incendie a fait au moins 128 morts

À Hong Kong, suite au gigantesque incendie qui a ravagé un ensemble résidentiel mercredi 26 novembre dans l'après-midi, le bilan s’alourdit alors que les secouristes ont réussi à inspecter la quasi-totalité des appartements impactés par le feu et ont trouvé quelques survivants. Selon les pompiers, les systèmes d'alarme n'ont pas fonctionné « correctement ».



L’inspection de la plupart des appartements s’est achevée le vendredi 28 novembre au matin, écrit notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy. Et les pompiers de la ville ont terminé les opérations de lutte contre le feu dans le complexe résidentiel ravagé par un incendie qui a fait de nombreuses victimes, le pire qu'ait connu la ville depuis des décennies, a indiqué le gouvernement. Les flammes étaient « largement éteintes » à 10h18 (2h18 TU).



La police a passé la nuit à évacuer quelques survivants mais aussi nombre de corps calcinés dans des sacs noirs. Elle a indiqué avoir découvert une quarantaine de victimes supplémentaires. Le bilan est actuellement de 128 morts, indique le chef de la sécurité Chris Tang. Parmi ceux-ci, 89 ne sont toujours pas identifiés. Il y a aussi 79 blessés, dont des pompiers et de très nombreux disparus.



Les survivants tentent de reconnaître leurs proches

Les survivants, rassemblés dans des centres d’accueil et les écoles les plus proches ont été invités à tenter de reconnaître sur photo les corps de leurs proches, en fonction des étages ou des appartements où ils ont été localisés. Du fait que l’incendie se soit déclenché en début d’après-midi un jour de semaine, les victimes sont en majorité les personnes âgées, les bébés et les aides à domicile, souvent d’origine philippine ou indonésienne. Des habitants du complexe de près de 2 000 logements inauguré en 1983 dans le quartier de Tai Po, dans le nord de Hong Kong, ont dit à l'AFP n'avoir entendu aucun signal d'alarme, et avoir dû frapper aux portes pour prévenir leurs voisins.



Le chef des pompiers de Hong Kong, Andy Yeung, a rapporté devant la presse qu'une équipe de spécialistes avait été dépêchée dans les bâtiments après les témoignages concernant le dysfonctionnement des systèmes d'alarme : « Nous avons constaté que les systèmes d'alarme dans les huit bâtiments ne fonctionnaient pas correctement », a-t-il confirmé.