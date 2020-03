Hôpital de Fann: les assurances du médecin traitant du cas confirmé de coronavirus, "le patient est calme, et est à l'aise"

Ce lundi 02 mars 2020, le Sénégal enregistre officiellement son premier cas de Coronavirus. Le patient, qui subissait des analyses à l’Institut Pasteur de Dakar a été déclaré positif. A l'hôpital Fann où résident les deux cas (un confirmé positif et un autre négatif) en isolement depuis samedi, l'ambiance est tout sauf apocalyptique. Les visiteurs vaquent à leurs occupations et aucun contrôle sanitaire n'est soumis à l'entrée, a constaté PressAfrik lundi après-midi.



Mais au niveau du département des maladies infectieuses, qui séparent le bâtiment de l'isolement ( au moins 50m de distance), le climat est autre. Une réunion d'urgence de presque deux heures de temps a été opérée avec les médecins et les hommes du ministère de la Santé et de l'Action Sociale Abdoulaye Diouf Sarr, dans la journée.



Non loin du bâtiment qui mène vers la "zone de danger". Les blouses blanches sont en tenue intégrale de protection s’affairent dans les couloirs. L’ambiance est tendue, mais le personnel reste calme. Reçue, par Major Gueye (Nom d'emprunt), il signale qu'il ne peux rien communiquer sur ce cas. "Attendez le médecin qui est en contact permanent avec le patient. Moi je me prépare pour aller en renfort", lance le Major pressé de prendre congés des questions incessantes.



C'est une heure après que le médecin responsable du cas confirmé de coronavirus dont nous tairons le nom, est sorti du lieu de l'isolement accompagné trois de ses collègues. Toutefois, il n'a pas été vague sur le cas, refusant de confirmer qu'il y a deux infectés admis à l'isolement même si pour le premier (Gambien) les tests sont négatifs et que le second le (Français) sont positifs.



"Le patient est arrivé dans la nuit du samedi 29 au dimanche 1er mars. Ce que je peux vous dire est que son cas est rassurant, l'évolution du malade est rassurant", informe le médecin. Et pour ce qui est du morale de l'infecté du virus, le médecin d'ajouter "Oui, le patient est calme, free et il est à l'aise", ironise t-il.