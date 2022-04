Hôpitaux: Macky Sall demande « l’audit de la gouvernance des structures sanitaires » et exige « un rapport exhaustif »

La situation des établissements sanitaires reste, depuis quelques jours, l’une des préoccupations majeures du président de la République Macky Sall. En conseil des ministres de mercredi 20 avril, le chef de l’Etat a réclamé à son ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, un « l’audit de la gouvernance des structures de santé ». Mieux, il lui a demandé un « rapport exhaustif sur la situation globale ».



« Le président de la République demande, dès lors, au ministre de la Santé et de l’Action sociale, de finaliser l’audit de la gouvernance des structures de santé (en particulier la réforme hospitalière de 1998), en vue d’accélérer les réformes nécessaires à la mise en œuvre optimale du programme d’investissement (2020-2024), pour un système de santé résilient et performant », peut-on lire dans le communiqué.



Au demeurant, informe la même source, Macky Sall a demandé à Abdoulaye Diouf Sarr de lui « faire parvenir un rapport exhaustif sur la situation globale des structures de santé du pays et de finaliser, dans les meilleurs délais, un plan d’optimisation de la carte sanitaire et des offres de service de santé ».



Nombreuses dérives du personnel médical ont été dénoncées par les patients plus particulièrement par les femmes ce, suite à la mort de Astou Sokhna, décédée par « négligence médicale » alors qu’elle devait accoucher après 9 mois de grossesse. Pour rassurer les populations sénégalaises, le chef de l’Etat a insisté « particulièrement, sur l’impératif de renforcer les inspections des établissements de santé et d’assurer la qualité de la formation du personnel médical par un contrôle et une régulation des écoles de formations dédiées ».



Macky Sall a également demandé, « au ministre de la Santé et de l’Action sociale, d’engager, dès à présent, la généralisation des processus de certification qualité des hôpitaux et de mettre en application les manuels de procédures harmonisés pour les autres structures de santé (Centres de santé, Postes de santé) ».