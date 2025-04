Hôpitaux, aéroports, transports en commun… Une panne électrique massive touche l’Espagne, le Portugal et certaines régions de France

L’Espagne et le Portugal ont été touchés vers 12h30 (heure belge) par une panne électrique massive. Si les hôpitaux fonctionnent correctement grâce à des générateurs de secours, de nombreux services ont été touchés par cette panne, comme les transports en commun (métro, train), les services liés au trafic automobile ou encore les lignes de téléphonie mobile. Des perturbations ont été constatées à Madrid, Barcelone, Bilbao, Vitoria, Pampelune, Santiago, Logroño, Cordoue et Séville. Les aéroports de Lisbonne et Madrid (Barajas) seraient aussi particulièrement touchés.



Peu avant 14h, le gestionnaire du réseau électrique espagnol Red Eléctrica a indiqué rétablir l’électricité dans le nord et le sud du pays. Le Pays basque a ainsi connu un retour à la normale après 1h15 de coupure. Red Eléctrica a indiqué il y a quelques minutes que "nous commençons à récupérer la tension dans le nord et le sud de la péninsule, ce qui est essentiel pour fournir progressivement de l'électricité". "Il s'agit d'un processus qui implique la mise sous tension progressive du réseau de transmission au fur et à mesure que les groupes de production sont couplés", a ajouté l'entreprise sur son compte X.



La consommation électrique en Espagne est tombée en quelques secondes de près de 25.000 megawatts (MW) à moins de 12.500, ressort-il des données partagées par Red Eléctrica. Certaines régions de la France ont également été touchées. La cause de la panne n’est pas encore connue.



L’opérateur ferroviaire espagnol Renfe, indique que "tout le réseau électrique national a été coupé". L’alimentation électrique n’a pas encore été rétablie dans les villes de Séville, Barcelone et Pampelune, entre autres. À Valence et à Barcelone, le métro ne fonctionne pas non plus pour le moment. Les îles Canaries et les îles Baléares ne sont pas touchées.



Le gestionnaire du réseau électrique espagnol Red Eléctrica mène en urgence des travaux pour rétablir le courant. L’institut espagnol de cybersécurité (Incibe) a également lancé une enquête pour vérifier s’il s’agit d’une cyberattaque, sans toutefois indiquer si cette piste était privilégiée. Le gouvernement portugais n’exclut pas une cyberattaque.





