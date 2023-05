Huées Khalifa Sall : Yewwi appelle les militants à « savoir raison garder »

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan wi « se félicite de la forte mobilisation notée lors de la première manifestation organisée par F24, ce 12 mai 2023 sur la place de la nation ».



Selon Habib Sy et ses camarades, « cette forte mobilisation traduit l'engagement constant de nos compatriotes ainsi que leur attachement aux principes et valeurs de la République, de l'Etat de droit et de la démocratie ».



La forte mobilisation montre, si l’on en croit aux leaders de Yewwi, que « nos compatriotes ont rappelé leur adhésion sans concession à une démocratie ouverte et inclusive de même qu'un rejet des éliminations des adversaires politiques par l'instrumentalisation de la justice ou par des artifices juridiques »



En effet, rappelle Yewwi, « les forces du mal incarnées par Macky Sall et son pouvoir sont encore en train de poser un acte de désobéissance contre la volonté populaire. Il n'existe aussi aucun segment du peuple où le complot contre le président Ousmane Sonko, maladroitement transformé en affaire judiciaire n'ait été dénoncé ».



La conférence des leaders de Yewwi constate qu’ « en dépit de cette volonté du peuple, Macky s'entête et s'engage dans la voie de la confrontation, voire du chaos. Quand comprendra t-il que dans une république, le jugement en dernier ressort appartient au peuple ? », se questionnent-ils.



Ils tiennent à informer que la coalition, comme à l'accoutumée, «, s'érigera en sentinelle aux côtés du Président Ousmane Sonko pour mettre à nue et faire échouer le projet funeste de Macky sall d'empêcher sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 ».



Les leaders informent que la coalition Yewwi est plus que jamais unie. Mieux , ils annoncent que « la coalition apporte son soutien total au président Khalifa ». Cependant, ils lancent un appel « aux militants et sympathisants de savoir raison gardée, et de cultiver l'esprit de solidarité, à l'instar des leaders ».



La conférence des leaders rassure « les sénégalais qui fondent une immense espérance à la coalition Yaw, que Les fondements de notre unité sont plus que solides ». Mieux, elle fait savoir que Yewwi ne saurait fissurée par « des événements circonstanciels parfaitement maitrisés ».



Avant de conclure en rappelant « que l'heure est à l'unité et à la consolidation des convergences politiques tant les défis sont énormes et les agressions multiples. L'intelligence politique et l'efficacité stratégique nous obligent à la retenue et à la solidarité constantes entre les membres de la coalition ».