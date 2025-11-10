IPRES : le personnel en grève totale du 11 au 14 novembre sur toute l’étendue du territoire

Dans un communiqué, les travailleurs expliquent que ce mot d’ordre fait suite au non-respect des engagements pris par la Direction, à la persistance de dysfonctionnements internes portant atteinte au bon fonctionnement de l’institution , à l’absence de réponses satisfaisantes aux revendications légitimes du personnel.

Le personnel de l'IPRES annonce que pendant la durée de la grève, toutes les “activités seront suspendues sur l’ensemble du territoire national.”

Le personnel de l’IPRES (Institut de prévoyance retraite du Sénégal) informe l’ensemble des usagers, des retraités et de l’opinion publique qu’il observe une grève totale du mardi 11 novembre au vendredi 14 novembre 2025.