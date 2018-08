ITIE de la RDC à Dakar pour s’imprégner de l’expérience du Sénégal

L’ITIE de la RDC a effectué une mission à Dakar du O6 au 10 août 2018, pour s’imprégner de l’expérience du Sénégal en matière de mise en œuvre de la Norme ITIE 2016.



«Ce voyage d’étude au Sénégal s’inscrit dans le cadre de la préparation du processus d’évaluation des progrès accomplis par la RDC en matière de mise en œuvre des exigences de la Norme ITIE, communément appelé Validation », peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Et, informe la même source : «le Sénégal a en effet obtenu, le statut de Pays ayant accompli des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la Norme ITIE, à l’issue de son processus de validation qui a démarré en Juillet 2017».



Le document de relever que, « cette décision du Conseil d’Administration de l’ITIE fait du Sénégal, le 1er pays africain à avoir réalisé des progrès satisfaisants et 4éme au niveau mondial après les Philippines, la Mongolie et le Timor-Leste. Le statut de pays ayant accompli des progrès satisfaisants constitue la note la plus élevée en matière de respect des exigences de la Norme ITIE», s’est réjoui ITIE Sénégal.



Cette visite a été l’occasion pour le Comité national ITIE de la RDC d’ «échanger avec les parties prenantes sénégalaises pour s’inspirer de son modèle et bénéficier de son expertise pour franchir, à son tour, cette phase avec plus d’optimisme et de sûreté».



Le Coordonnateur-adjoint du Comité national de l’ITIE RDC de déclarer : « Dans le cadre de notre validation qui va intervenir incessamment, nous sommes venus apprendre de l’expérience de la République du Sénégal qui a accompli des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la Norme ITIE».



Et, poursuit Théodore MPIANA, «quand nous avons appris que le Sénégal a atteint ce niveau de performance et qui fait de lui un challenger en Afrique, nous nous sommes dit pourquoi pas ne pas venir nous inspirer de leurs expériences et voir ce qu’ils ont eu à mettre en place comme stratégies pour atteindre le statut de pays ayant accompli des progrès satisfaisants. Cette mission au Sénégal, très riche en enseignements, nous permettra d’engager notre processus de validation en toute sérénité».



Pour sa part, la Secrétaire permanente de l’ITIE Sénégal a salué l’initiative de l’ITIE de la RDc car, selon elle, «les pays africains doivent multiplier les échanges d’information, et le partage d’expérience en vue de mieux cerner les subtilités de la Norme ITIE, et optimiser sa mise en œuvre. En parcourant le rapport de validation, on comprend que le Sénégal a réalisé des progrès rapides en quatre années de mise en œuvre effective de l’ITIE».



Marième Diawara THIAW d’ajouter que : «ces progrès se sont ensuite traduits en résultats concrets grâce à des réformes gouvernementales et à des actions de sensibilisation renforcées auprès des communautés et parties prenantes diverses. Nous continuerons à nous conformer aux exigences de la Norme tout en intégrant les enjeux et défis nouveaux ».



Dans le cadre de ce voyage d’étude, la délégation de l’ITIE RDC a rencontré les membres du Secrétariat technique de l’ITIE Sénégal, les membres du Groupe Multipartite (GMP), le ministère des Mines et de la Géologie, les organisations de la société civile, la chambre des Mines et le conseiller spécial du Premier Ministre.



La délégation de la RDC et les parties prenantes sénégalaises ont abordé plusieurs questions liées à la gouvernance du GMP, à l’engagement de l’Etat, du privé et des OSC et au processus de fiabilisation des Rapports ITIE surtout avec l’implication de la Cour des Comptes, entre autres.



«A la fin de la mission, les Comités nationaux ITIE de la RDC et du Sénégal se sont engagés à raffermir leurs relations et à accroître les échanges d’expériences dans la mise en œuvre de la Norme ITIE », informe le Comité national ITIE Sénégal .