Idrissa Gana Gueye sacré pour la 4e fois avec le Paris Saint-Germain

Mercredi 13 janvier 2021, le Paris Saint-Germain de Idrissa Gana Gueye s'est imposé contre l'Olympique de Marseille deux buts à un (2-1). Grace à un but de Mauro Icardi en première période et un penalty transformé par Neymar en fin de match. Du coté des Marseillais, Dimitri Payet a réduit le score dans les dernières minutes. Mais, c'était pas suffisant. Au final, c'est le Psg qui remporte son dixième Trophée des Champions. Un premier titre pour Mauricio Pochettino, successeur de Thomas Tuchel.



Et quant au Sénégalais Idrissa Gana Gueye qui a démarré sur le banc hier, il est à son quatrième sacre depuis son arrivée au PSG le 30 juillet 2019 pour une durée de quatre ans. D'abord le Championnat, par la suite la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et enfin le Trophée des Champions, mercredi 13 janvier 2021.