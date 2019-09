Idrissa Seck est un homme politique et non un commentateur politique (Ass Babacar Guèye)

Le chargé des élections du parti Rewmi, Ass Babacar Guèye a soutenu que le président Idrissa Seck est un homme politique et non un commentateur politique, après que l’absence de ce dernier sur la scène politique pour s’exprimer sur la gestion des ressources naturelles du Sénégal ait été décriée.



« Quand le silence d’un homme politique impose l’agenda de sa communication du landerneau politique, ceux-là qui sont abonnés à la parole tout azimut, doivent faire leur introspection », a d’emblée dit M. Guèye dans un entretien avec « Vox populi ».



« Le mérite du président Rewmi à l’avantage de pousser les Sénégalais à revisiter toutes ces prises de positions depuis 13 ans pour être convaincu qu’il n’a rien laissé en rade. De la question de la dévolution monarchique en gestation aux problèmes des ressources naturelles », a-t-il ajouté.



Et comme, il le dit, poursuit Ass Babacar Guèye, Idrissa Seck est un homme politique et non un commentateur politique. C’est tout le sens qu’il faut donner à son silence plein d’enseignements, a-t-il jugé.