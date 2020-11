Idrissa Seck explique pourquoi il a accepté la main tendue de Macky Sall

Nommé à la tête du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck a fait face à la presse samedi soir pour expliquer pourquoi il a accepté la main de de Macky Sall. Il a évoqué "la nécessité de répondre utilement aux besoins de la nation pour faire face aux urgences du moment", notamment la crise sanitaire qui est la covid19.



« Après une discussion certains ont convenu que nous devons rester dans l'opposition pour fragiliser le pays. D'autres ont évoqué la nécessité d'accompagner le régime en place face aux urgence du moment. Je respecte le choix et l'intelligence de chacun, mais j'ai choisi le chemin pour redresser notre pays », a dit M. Seck, face à la presse.



Évoquant les conséquences de la crise sanitaire qui a mis a nu l'économie des partenaires et des plus grandes puissances, Seck a estimé que le Sénégal doit parvenir à s'entendre pour prendre en compte les préocupations du peuple.



« Nous devons assumer nos responsabilités en direction de nos pays frères pour faire face aux défis qui attendent le monde », a expliqué le patron de Rewmi.



« Face à toutes ces situations, nous avons décidé de répondre positivement à l'appel du chef de l'État» , a conclu le tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental.