Idrissa Seck met en garde: "le peuple n'acceptera pas une victoire au premier tour préfabriquée"

Pas d'appel à la révolte au siège de Benno Bokk Gis-Gis où les candidats de l'opposition Idrissa Seck et Ousmane Sonko avaient convoqué une conférence de presse pour parler des premières tendances. Le candidat de la coalition "Idy 2019" a tenu, tout de même, à mettre en garde le régime en place contre une éventuelle proclamation de victoire au premier tour.



"Nous ne publierons aucun résultat ce soir. Parce qu'à l'heure actuelle, il est impossible de se prononcer sur des résultats définitifs. Je demande aux militants et populations de se préparer à un second tour. Nous avons entendu une certaine presse nationale et à l'étranger annoncer des tendances pour manipuler l'opinion. Mais une victoire au premier tour n'est pas envisageable à l'heure actuelle. Nous ne l'accepterons pas et le peuple ne l'acceptera pas", a-t-il déclaré.