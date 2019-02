Idrissa Seck raille Macky à Malem Hodar : "vaut mieux être dans le coeur des gens que de distribuer des tee-shirts"

Idrissa Seck est arrivé vendredi soir à Malem Hodar, après avoir passé une nuit à Kaffrine. Le candidat qui a dû changer son programme pour ne pas rencontrer le cortège du président sortant Mackay Sall, a vu bon nombre d'habitants qui portent des tee-shirts à son effigie. Réagissant à cela, Idrissa Seck a déclaré ceci : "vaut mieux entrer dans le coeur des gens que de distribuer des tee-shirts ". Hormis des tee-shirts, les affiches de Macky Sall accompagné de Youssou Ndour, sur lesquelles on peut lire " Xaal Yoon", sont très visibles.



Idrissa Seck, 59 ans, a insisté sur le fait que "chaque région doit avoir au minimum un hôpital de niveau 1 avec tous les équipements nécessaires et le personnel spécialisé. " Partout où je passe, je rencontre des gens malades qui me disent qu'il faut qu'ils aillent jusqu'à Dakar pour juste faire un scanner. On doit mettre fin à cela au Sénégal", a dit M. Seck, qui a ajouté que "le programme de gratuité des soins s'est limité dans la bouche de Macky Sall". Et que toutes ces questions liées à la santé, l'éducation et l'emploi, "seront au coeur de nos priorité dès les premiers mois post-alternance le 24 février 2019".