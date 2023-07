Idrissa Seck se lance dans la récupération de ses anciens camarades

Le parti de Idrissa Seck est en plein dans la préparation de la présidentielle de 2024. Rewmi s'active dans la remobilisation de ses troupes. Après la décision du président Macky de ne pas briguer une troisième candidature, Idy et Cie multiplient des stratégies pour sa succession au Palais.



Selon L’Observateur, Rewmi a tenu samedi à Thiès, son Secrétariat national sous la présidence de Idrissa Seck. Cette rencontre a été élargie à l'ensemble des structures du parti, à savoir les jeunes, les femmes, les cadres, les enseignants, etc. A cette occasion, Idy et ses lieutenants ont tenu à faire un clin d'œil à leurs anciens camarades qui ont quitté le parti.



« Nous avons lancé une opération "Gnibisi" (retour) tout en invitant nos anciens camarades de parti, comme Omar Sarr, Pape Diouf, Waly Fall et autres, à revenir dans le Rewmi, exceptés ceux qui se sont déclarés candidats à la présidentielle 2024», a dit Dr Abdoulaye Ndoye, deuxième Vice-président de Rewmi et porte- parole de la rencontre.



La tenue du Secrétariat national a permis également d'aborder la vie nationale du parti avec notamment le compte rendu du Secrétaire national chargé des élections sur l'état d'avancement du recensement. Sur le plan des informations générales, a dit Dr Abdoulaye Ndoye.



« Nous avons parlé des informations venant du dialogue politique national ». Dr Abdoulaye Ndoye a annoncé que sur le plan des perspectives, certaines décisions importantes sont prises et elles tournent essentiellement sur les tournées des cadres et sur la grande tournée que le président Idrissa Seck fera dans les 46 départements du Sénégal. Il a ensuite fait savoir qu'une commission va incessamment travailler sur la programmation de ces tournées.