Idy à la conquête de la diaspora

A Entebe, Ouganda, première étape de la tournée, sur les bords du lac Victoria, berceau de l’humanité, et source du Nil, le Président Idrissa Seck a été reçu par son Excellence le Président Yoweri Kaguta Museveni, President de la République.



Ils ont évoqué les questions africaines du moment ainsi que des questions liées à la paix et à la stabilité en Afrique de l'ouest. Au centre des échanges figuraient en bonne place son plaidoyer pour la fin du morcellement de l’Afrique en petits États qui perpétue la faiblesse du continent, et la nécessité de renforcer l’unité du peuple africain, à l’échelon sous régional et continental.



A la fin de l’entretien, le Président Museveni lui a dédicacé son livre autobiographique « Showing the Mustard Seed ».



Après l’Afrique Australe, la tournée se poursuivra en Europe (Italie, Espagne, Belgique) et se terminera par les États-Unis où la délégation prendra part notamment au Bamba Day, aux côtés de Serigne Mame Mor Mbacké, à New York, note t-on dans un communiqué parvenu à PressAfrik.