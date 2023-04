Idy fait subir à Diatara et Aly Saley l’humiliation de leur vie

Le leader de Rewmi, ldissa Seck a profité de la réunion samedi pour humilier Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop devant tous les responsables du parti, rapporte Les Echos. En effet, la réunion qui était élargie aux responsables départementaux s'est tenue dans une situation délétère. Idrissa Seck, piqué par l'on ne sait quelle mouche, a mis tous les participants à la réunion dans une situation très gênante.



Selon le Canard, le leader de Rewmi, après avoir traité les points concernant l'actualité politique liée au procès Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko, a profité du deuxième point de l'ordre du jour pour régler ses comptes avec Yankhoba Diatara et Aly Saleh, les deux responsables de Rewmi qui ont obtenu des postes de ministre dans le gouvernement de Macky Sall.



C'est le ministre des Sports qui a été le premier à trinquer nous dit-on. ldrissa Seçk, comme s'il s'adressait à un enfant, s'est tourné vers Yankhoba Diatara pour l'interpeller directement et ouvertement devant tout le monde. «Je t'avais demandé de recruter 50 jeunes dans ton ministère, pourquoi ce n'est toujours pas fait ?», Iui a-t-il lancé sèchement.



Quand le numéro 2 du parti Rewmi a voulu s'expliquer en balbutiant, Idy le coupe net. « Je ne t'ai pas demandé tout ça, j'aimerais juste savoir pourquoi cela n'a toujours pas été fait», assène-t-il avant de se tourner vers Aly Saleh. Ce dernier aussi, le leader de Rewmi le questionna sur un ton condescendant. «N'avais-tu pas promis de chercher une permanence pour le parti ?». Le ministre de l'Elevage se confond en excuses avant de tenter de s'expliquer. Les participants étaient tellement gênés que l'assistance était plongée dans un silence total pendant plusieurs minutes. On se rappelle encore de son sermon à l'endroit des responsables belliqueux», lors du séminaire organisé dernièrement par le parti Rewmi sans en nommer.



On peut donc se demander ce que cherche réellement Idrissa Seck en s'attaquant cette fois-ci ouvertement aux deux ministres dans cette situation, tendue où tout le monde attend qu'il se décide par rapport à la présidentielle de 2024.