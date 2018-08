Il continue de pleuvoir des sous au Palais : 40 millions pour les militants de Podor

Ça dégaine fort au palais de la République où le Président Macky Sall continue d'arroser ses militants à coup de dizaines de millions Fcfa.

Vendredi 10 août 2918, ce sont les Apéristes de Podor qui ont été reçus et gâtés, suite aux audiences accordés ces derniers jours à leurs camarades de Matam et de la Médina.



Le patron de la maison marron a comme à l'accoutumée mis la main à la poche et offert 40 millions de francs Cfa à ses hôtes du jour. Le journal "Les Échos", qui donne l’information, indique que les 10 millions de ce montant sont affectés aux imams de la délégation reçue au Palais.



Le President de la République a profité de cette audience pour appeler les responsables podorois a de son parti à l'unité, particulièrement le ministre Abdoulaye Daouda Diallo et le directeur du Coud Cheikh Oumar Hann (absents de l’audience), qui se regardent en chiens de faïence.