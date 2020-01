Il tabasse son père qu'il accuse d'avoir volé la dot de sa soeur

Ce père de famille n’oubliera pas de sitôt sa journée, pendant laquelle, en plus d’être accusé d’avoir volé la dot de sa fille, il a été bien corrigé par son fils. Selon la version de la victime, tout remonte au mois d’octobre 2019. En effet, durant ce mois, la fille de la victime devrait se marier. Et comme le veut une tradition bien sénégalaise, la famille du prétendant remit cinq cent mille (500 000 FcFa) en guise de cadeau à celle de la future mariée. Le père remit ainsi l’argent reçu à la mère de celle qui devrait se marier. Plus tard, celle – ci récupéra l’argent de sa mère pour le confier à sa sœur qui réside à la Médina.



Mais comme s’il y avait une main invisible autour de ce mariage, l’argent disparaît des mains de la sœur. Et c’est à partir de cet instant que la maisonnée des Diop devient invivable avec le fils Doudou Diop qui porte ses soupçons sur son père et l'accuse du vol. c’est sur ces entrefaites, selon la victime, que son fils l’a trouvé assis devant la porte de la maison pour tenir des propos injurieux à son encontre avant de se battre avec elle. d’où les rai- sons de sa plainte.



Face aux enquêteurs, le mis en cause a tout nié, mettant tout sur le compte de son père tout en réfutant l’avoir accusé d’être l’auteur du vol encore moins l’avoir frappé. Et ce, même si des témoins disent le contraire. tout en avouant que ses rapports avec son père sont exécrables, il nie avoir porté la main sur ce dernier. Malgré son système de défense, il a été déféré au parquet pour violence à ascendant.



