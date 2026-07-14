Importations médicales : la Douane et les professionnels s'allient

L’Administration des Douanes et l'Association sénégalaise des professionnels de l’équipement médical (ASPEM) unissent leurs forces pour assainir le marché des technologies de santé. Les deux entités ont convenu de mettre en place un cadre de collaboration transparent afin de faciliter les flux légaux et de lutter efficacement contre la fraude.



Cette concertation stratégique s’est tenue ce mardi 14 juillet 2026 à Dakar, selon un compte-rendu d'audience de la Direction générale des Douanes. Le coordonnateur de l’administration douanière, Malick Mbaye, y a reçu une délégation de l’association professionnelle conduite par son président, Harouna Keita.



L’objectif principal des acteurs du secteur médical est de sécuriser leurs investissements tout en respectant scrupuleusement les textes en vigueur. À ce titre, le président de l'ASPEM a tenu à rassurer l'autorité en affirmant qu'il est du devoir des professionnels « de s’opposer à toute action susceptible de constituer un obstacle au développement économique du pays ».



Les discussions ont également permis de lever les zones d'ombre sur des dossiers très spécifiques. Les participants ont notamment planché sur les règles strictes encadrant l’importation de matériels sensibles, à l'image des équipements à rayonnement ionisant.



La douane a salué cette démarche proactive et s'est engagée à accompagner les importateurs via ses outils de facilitation et des sessions de formation. Pour donner un signal fort, plusieurs hauts responsables douaniers ont assisté à la rencontre, parmi lesquels les directeurs des opérations, du renseignement et de la facilitation.