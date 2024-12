Inauguration d'une académie solaire : "cette académie vise à offrir des sessions de formation dans les domaines des énergies renouvelables" (Dr Abdourahmane Diouf)

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), Dr Abdourahmane Diouf, a présidé ce lundi à Dakar la cérémonie d'inauguration de l'Académie Solaire. Cette académie s'inscrit dans le cadre du projet de l'Alliance solaire internationale en partenariat avec le gouvernement français. Elle a pour objectif de structurer un réseau international de centres de ressources, de technologies et d'applications solaires (projet Star-C).



Selon Dr Abdourahmane Diouf, la création de cette académie vise avant tout à offrir des sessions de formation dans les domaines des énergies renouvelables. Ces formations, alliant théorie et pratique, incluront des évaluations afin de garantir l'acquisition des compétences nécessaires pour l'installation, l'utilisation et la maintenance des équipements solaires.



Le ministre a également rappelé, en se référant à la Vision 2050, que la transition énergétique au Sénégal a pour objectif d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national à 40 % d'ici 2035. À cet égard, il a précisé que le gouvernement sénégalais prévoit de renforcer l'utilisation du gaz naturel pour remplacer le mazout et les centrales électriques alimentées au charbon. "D'ici 2030, le pays ambitionne d'atteindre une capacité de production de 2,5 GW, avec au moins 30 % d'énergies renouvelables dans son mix énergétique", a-t-il ajouté.