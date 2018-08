Inauguration de Dakar Aréna : L’Apr décaisse plusieurs millions pour la mobilisation

« Des millions de FCFA ont été dégagés afin d'assurer le transport des militants dont certains pourraient venir de l’intérieur du pays, à bord de cars "Ndiaga Ndiaye" et autres bus pour cette inauguration historique », nous rapporte L'Observateur ,qui revenait sur les militants de l'Apr qui veulent relever le défi de la mobilisation lors de l'ouverture du Palais des Sports Dakar Arena.



La décision a été prise lors d’une réunion qui s’est tenue au King Fadh Palace, par les chargés de mobilisation du parti. Ils visent à remplir le complexe qui sera également sous «haute surveillance sécuritaire », avec la présence du chef de l’Etat Macky Sall.



En plus d’un match de gala entre l’équipe nationale masculine de basket contre celle de la Turquie, plusieurs artistes issus du monde du Rap prendront part à cet événement.



Dakar Aréna est un complexe sportif multifonctionnel, conçu pour recevoir « plus de 15.000 spectateurs dans les meilleures conditions de confort et de sécurité». Le complexe offre «toutes les garanties pour accueillir des événements sportifs (basket, boxe, lutte, tennis, ou culturels ».



Ce palais des sports qui sera inauguré mercredi bénéficie également « d’équipements de dernière génération adaptés aux normes internationales ».