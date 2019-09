Inauguration de la Mosquée Massalikoul Jinaane: possible retrouvaille entre Wade et Macky

Le président Macky Sall et son prédécesseur, Abdoulaye Wade qui ne se sont plus retrouvés depuis la passation de service en 2012, selon L’Obs, et qui entretiennent des rapports distants à la suite de l’emprisonnement de Karim Wade, pourraient à nouveau se retrouver nez à nez à l’inauguration de la mosquée de Massalikoul Jinaane, prévue le 27 septembre.



« Toutes les familles religieuses et coutumières du Sénégal sont invitées, aussi des pays étrangers islamiques. Avec le président Macky Sall, nous allons inaugurer ce bijou. Notre ancien président, Abdoulaye Wade, sera aussi parmi nous. Il a initié ce projet et donné le terrain, il n’est pas un invité, au contraire, c’est lui qui invite », a dit le coordonnateur de la cérémonie.