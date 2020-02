Incendie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar : des mesures urgentes annoncées

Des marmites consumées, des carreaux décapés, l’andouille du plafond fortement endommagé, des climatiseurs calcinés. Tel est le décor du restaurant Central de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) après l’incendie qui s’est déclaré tôt ce lundi matin. Pour l’heure, des mesures urgentes ont été prises par le chef du département de la restauration universitaire, Sidy Diouf.



Face à la presse ce matin, M. Diouf a annoncé quelques mesures qui permettront d’amoindrir les conséquences du sinistre. Il s’agira d’ouvrir les restaurants Self et Argentin, qui vont assurer une bonne restauration aux étudiants. Des renforcements en denrées alimentaires et en personnel dans ces deux restaurants sont aussi prévus pour une restauration des étudiants en permanence.



M. Diouf a informé que les agents chargés de la réparation notamment de l’électricité sont déjà sur place. Malgré ces dégâts énormes, il espère tout de même que le restaurant Central, le plus grand de l’Université, sera rouvert d’ici 72 heures.



Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.