Incendie à la COP30 : le stand Africa ravagé, les travaux suspendus

Un violent incendie s’est déclaré ce jeudi 20 novembre 2025 au cœur du centre de la COP30, à Belém. Le feu est parti du stand Africa, situé à moins de 200 mètres du pavillon du Sénégal, lequel a été épargné grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers brésiliens.



Selon les premières informations, l’ensemble des pavillons a été évacué en urgence pour permettre aux secours de maîtriser les flammes et sécuriser le périmètre. Les travaux de la conférence ont été suspendus, alors même que la clôture officielle est prévue ce vendredi 21 novembre.



L’incendie a été « maîtrisé », a précisé quelques minutes après son déclenchement le ministre brésilien du Tourisme Celso Sabino à la télévision brésilienne, ajoutant que « les pompiers de l’Etat du Para sont sur place », et qu’il n’y a pas de blessés à déplorer.



Le site ne rouvrira pas avant 20 h (heure locale, 23 h GMT), a indiqué l’ONU Climat, faisant état de « dégâts limités ». La cause de l’incident reste inconnue. Le ministre brésilien a évoqué « peut-être un court-circuit, un téléphone en charge ». « Cela aurait pu arriver n’importe où dans le monde », a assuré Celso Sabino, encore présent sur le site de la COP 30.



Survenant à la veille de la fin des discussions, cet incendie fait planer de nouvelles incertitudes sur la poursuite des négociations déjà difficiles.