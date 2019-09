Incendie au pipeline de Dalifort : le maire Idrissa Diallo accuse les travaux du Ter

Le Pipeline de la Sar (Société de raffinage), sis dans la commune de Dalifort-Foirail, a pris feu ce lundi vers les coups de 9 heures. Le maire de la localité, Idrissa Diallo, qui informe avoir alerté les autorités depuis samedi dernier, accuse les travaux du Train express régional (Ter) d’être à l’origine de ce dégât.



D’emblée, Idrissa Diallo précise qu’il a alerté la gendarmerie depuis samedi dernier : « On le craignait depuis samedi dans la nuit quand on a constaté qu’on ne pouvait pas respirer avec l’odeur de l’essence. On a appelé la gendarmerie et la Sar, parce que c’était très dangereux ».



Il informe que le feu a été maîtrisé, mais qu’il a toujours de la fumée noirâtre qui sort du Pipeline. « On ne sait pas si ce sont nos installations anti-inondations qui ont pris feu ou pas, mais si c’est le cas, l’Apix a fait un tord énorme au Sénégal », lâche le maire de Dalifort.



« Parce que, explique-t-il, c’est des gens qui ont l’habitude de travailler sans informer ni la Sar ni la mairie ni qui que ce soit, parce que pour eux, le Ter c’est le projet du bon Dieu, il faut le faire sans respecter les gens ». « Tous ce qui est enfoui dans ces sols, ils sont en train de les casser et ce sont des milliards qu’on a enfui il y a deux (2) ans seulement », peste-t-il.



Avant de lancer : « Il faudrait qu’ils se ressaisissent. Ce n’est pas parce que c’est un projet qui s’appelle Ter qu’ils doivent mettre nos vies en jeu. C’est la triste réalité ».