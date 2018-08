Incendie marché Tilène Ziguinchor : Idy exige une enquête sérieuse de l'Etat pour...

Le très grave incendie du marché Tilène de Ziguinchor attire l'attention des parties s politiques de l'opposition et des probables candidats à la prochaine Présidentielle. Après la réaction du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé qui promis la construction d'un nouveau marché, le parti Rewmi de Idrissa Seck q marqué son indignation dans un communiqué avant d'exiger de l'Etat du Sénégal une enquête pour déterminer de manière claire les causes de cette tragédie.

"Le Parti Rewmi exige de l'État qu'une enquête sérieuse soit menée dans les plus brefs délais pour apporter la lumière sur cette affaire et pour situer les responsabilités", peut-on lire dans le document parvenu à la rédaction de PressAfrik.



Idy et sa formation politique se joignent aux dénonciations des populations impactées. En ce qui concerne notamment la réaction tardive et inutile de sapeurs pompiers. "Les riverains ont déploré la promiscuité du marché et l'inefficacité des secours qui n'ont pas permis de contenir l'incendie et de limiter les dégâts. Ainsi, le Rewmi fustige le mauvais aménagement et le manque d'organisation des marchés publics où des sénégalais s'activent pour gagner leur vie", ont-ils écrit avant d'apporter leur "soutien aux habitants de la localité, mais surtout aux commerçants qui, à la veille de la Tabaski ont perdu beaucoup de leurs biens".



L'incendie a fait des dégâts estimés à plusieurs milliards Fcfa, selon les premières informations recueillies.