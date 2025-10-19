Incendie près du marché central de Rufisque : plusieurs millions de francs CFA partis en fumée

Plusieurs véhicules ont également été calcinés et des pertes financières estimées à plusieurs millions de francs CFA ont été enregistrées. Selon des sources de PressAfrik, un court-circuit serait à l’origine du départ de feu.

Les services compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet incendie.

Un violent incendie s’est déclaré samedi 18 octobre 2025 aux environs de 13 heures, non loin du marché central de Rufisque. Le sinistre a provoqué d’importants dégâts matériels, réduisant en cendres des biens appartenant notamment à des tapissiers et menuisiers installés sur les lieux.