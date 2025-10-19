Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Incendie près du marché central de Rufisque : plusieurs millions de francs CFA partis en fumée



Incendie près du marché central de Rufisque : plusieurs millions de francs CFA partis en fumée
Un violent incendie s’est déclaré samedi 18 octobre 2025 aux environs de 13 heures, non loin du marché central de Rufisque. Le sinistre a provoqué d’importants dégâts matériels, réduisant en cendres des biens appartenant notamment à des tapissiers et menuisiers installés sur les lieux.
 
Plusieurs véhicules ont également été calcinés et des pertes financières estimées à plusieurs millions de francs CFA ont été enregistrées. Selon des sources de PressAfrik, un court-circuit serait à l’origine du départ de feu.
 
Les services compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet incendie.



Dimanche 19 Octobre 2025 - 15:51


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter