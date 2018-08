Incendies géants en Californie : Trump incrimine les lois environnementales"Je n’en sais pas plus que vous" Quid de l'idée d'une réduction des forêts visant à minorer les incendies ? L'industrie du bois fait valoir que cela minore le risque d'incendi Plutôt que de reconnaître le réchauffement climatique, le président américain dénonce un soi-disant gaspillage de l'eau et appelle à "couper des arbres".



Pas un jour sans que Donald Trump ne fasse honte à des millions de ses concitoyens à travers ses remarques absurdes. Aussitôt après avoir déclaré l'état de catastrophe naturelle et ordonné le déblocage d'une aide fédérale face au plus vaste incendie de l'histoire récente de la Californie, le président américain n'a pu s'empêcher de donner son avis.



Dans un tweet pour le moins déroutant publié dimanche soir, puis supprimé dans la foulée, avant d'être republié lundi soir avec quelques corrections orthographiques, il incrimine le manque d'eau pour combattre les brasiers et recommande de "couper des arbres", s'en prenant aux lois de protection de l'environnement plutôt qu'au changement climatique : "Les feux de forêt en Californie sont amplifiés et rendus bien pires par les loi environnementales mauvaises qui empêchent l'utilisation adéquate d'énormes quantités d'eau facilement accessibles. Elle est détournée vers l'océan Pacifique. Il faut aussi couper des arbres pour empêcher le feu de se répandre !"



Et d'insister : "Le gouverneur Jerry Brown doit autoriser le Libre Ecoulement des larges quantités d'eau en provenance du Nord qui sont stupidement détournées vers l'océan Pacifique. Elles pourraient être utilisées pour les feux, l'agriculture et tout le reste. Imaginez la Californie avec plein d'Eau - Sympa ! Autorisations rapides du gouvernement fédéral."



Mais qu'a bien voulu dire le 45e président des Etats-Unis ? Même les principaux concernés n'y comprennent rien. "Nous avons plein d'eau pour combattre ces feux, mais soyons clairs : c'est le changement climatique qui conduit à des feux plus intenses et plus destructeurs", répond Daniel Berlant, sous-chef adjoint de CalFire, l'agence des pompiers de l'Etat, auprès du "New York Times". Non, le manque d'eau n'est pas un problème dans la lutte contre les incendies, corrobore l'agence AP, qui a interrogé plusieurs experts.



Selon le dernier bilan du service des pompiers, ce gigantesque incendie, "Mendocino Complex", le plus destructeur en termes de superficie brûlée, a détruit 117.638 hectares depuis le 27 juillet, soit quasiment la superficie de la ville de Los Angeles. Plus de 1.000 feux de forêt se sont déclenchés en juillet, soit plus de trois fois la moyenne de 250 ou 300 par semaine, rapport CalFire dans le "Time".



Selon les experts interrogés par le magazine, cela est dû à des températures records dans les villes californiennes et à la quantité de broussailles sèches et de divers combustibles, ce qui rend les incendies rapides et souvent plus explosifs. "Cela ne peut qu'empirer", selon Craig Clements, professeur à l'université de San José. Rien à voir cependant avec les lois sur l'environnement ou avec un manque d'eau supposé.



Donald Trump pourrait maladroitement faire allusion à un différent lié à l'eau entre les agriculteurs et les écologistes, devine le "New York Times". Les agriculteurs ont longtemps plaidé pour que davantage d’eau soit allouée à l’irrigation des cultures, alors que les écologistes s’opposent à ce que les rivières de l’Etat en souffrent et que les poissons comme les saumons ne meurent du fait de la destruction de leur habitat. Un débat qui n'a rien à voir avec la disponibilité de l'eau pour la lutte contre les incendies : l'eau est puisée dans les lacs, et il n'y a pas de pénurie, selon les pompiers.



"Je n’en sais pas plus que vous"



Quid de l'idée d'une réduction des forêts visant à minorer les incendies ? L'industrie du bois fait valoir que cela minore le risque d'incendies, rapporte le quotidien new-yorkais. Les républicains au Congrès ont cherché à assouplir les restrictions environnementales pour aller dans ce sens.



Mais les démocrates et les écologistes font valoir que cela ouvrirait la porte à une exploitation commerciale accrue des forêts, menaçant la faune. De plus, la déforestation est responsable d'une augmentation des émissions de carbone - les forêts absorbent en effet le CO2 -, ce qui participe à la hausse des températures, et donc à la sécheresse et à la multiplication des incendies.



La Californie a déjà alloué 256 millions de dollars cette année à la prévention des incendies, note le "New York Times". Et l'administration Trump s'oppose aux efforts du gouvernement fédéral pour lutter contre le changement climatique, nié par Trump.



La Maison-Blanche n'a pas répondu aux demandes d'éclaircissement du "New York Times" sur le tweet de Donald Trump. Quant au gouverneur de la Californie, il a répondu au journal : "Je n’en sais pas plus que vous."



