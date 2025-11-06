Inceste à Thiès : un père de famille accusé de "viols répétés" sur sa fille de 17 ans

La Cité ouvrière de Thiès (70 kilomètres de Dakar) est secouée par une sordide affaire d'inceste et de viol. A.B. Nd., un couturier perçu comme respectable et père exemplaire par son entourage, a été écroué. Il est accusé d'avoir violé à plusieurs reprises sa fille biologique, Madjiguène Nd., âgée de 17 ans.

L'affaire a éclaté le 27 novembre dernier lorsque l'ex-épouse de l'accusé, B. Th., a porté plainte et s'est constituée partie civile. La révélation lui serait venue de la seconde épouse de son ex-mari, S.F.G., alertée par des confidences troublantes de l'adolescente lors des grandes vacances.

Au cours de ce séjour, Madjiguène se serait confiée à sa belle-mère sur des relations « incestueuses » avec son père. « Elle a confessé à sa tante qu'elle a été victime de viols répétés et que son bourreau n'est autre que son propre père, A.B. Ndoye », confient des sources proches du dossier. Choquée, la belle-mère a alors incité la mère biologique à interroger sa fille, rapporte L'Observateur.

De retour au domicile de sa mère le 24 octobre, la jeune fille a passé aux aveux. Elle a révélé, selon le journal, avoir été abusée sexuellement à quatre reprises par son père : trois fois dans son appartement et une quatrième fois dans une chambre qu'il aurait louée à cet effet, selon ses déclarations.

Pour vérifier ces allégations, la mère a emmené sa fille à la maternité de l'hôpital régional de Thiès. L'examen gynécologique pratiqué par le Dr Coura Sylla a mis en évidence une « déchirure hyménale ancienne », un certificat médical qui corrobore les dires de l'adolescente.



C'est sur la base de ces éléments, informe la même source, qu' A.B. Ndoye a été interpellé. Confronté aux accusations, il a catégoriquement nié les faits, évoquant un « coup monté » par son ex-épouse motivé par un désir de vengeance.

Les enquêteurs ont procédé à des confrontations entre les parties et à une perquisition des lieux décrits par la victime. La configuration des lieux, y compris la chambre louée, correspondrait parfaitement aux descriptions de la jeune fille.

Placé en garde à vue, A.B. Ndoye devait être présenté ce jeudi au procureur du tribunal de grande instance de Thiès, en vue de son éventuelle mise en accusation.