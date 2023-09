Incidents à Khossanto : Macky Sall demande au gouvernement des mesures préventives

En réunion du Conseil des ministres mercredi, le président Macky Sall s’est exprimé les incidents à Khossanto dans la région de Kédougou, ayant occasionné la mort « par balle » de deux personnes.



Par la suite, le chef de l’Etat s'est dit « préoccupé » par la stabilité sociale et le développement inclusif des zones intégrant des sites d'exploitation minière. Sur ce, il a demandé au Premier Ministre, et aux Ministres en charge des Mines, des Forces armées, de l'Intérieur, des collectivités territoriales et l'équité sociale et territoriale, de « prendre toutes les mesures préventives sous la forme de Plan d'action, en rapport avec les acteurs territoriaux et les entreprises minières ».



Tout cela aura pour finalités d'asseoir la concertation permanente (notamment avec les jeunes des localités concernées s'agissant de la répartition des emplois dédiés); la sécurisation des personnes et des biens; et le développement économique et social inclusif des différentes zones minières du Sénégal.