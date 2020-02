Incidents entre forces de l’ordre et pêcheurs à Saint-Louis : 450 personnes sont mortes depuis 2003, selon Cheikh Bamba Dièye

Le leader du Front pour la Solidarité et démocratie (Fsd/Bj), Cheikh Bamba Dièye a dénoncé les événements survenus la semaine dernière à Guet-Ndar, à Saint-Louis, au Nord du Sénégal, avant d’indexer la faillite des autorités sénégalaises. Selon lui, depuis 2003, 450 personnes sont mortes des suites de manifestations.



« Depuis 2003, 450 Guet-ndariens sont morts, soit près d’un kilomètre de cadavres humains et personne ne s’en émeut » a révélé M. Dièye, avant d’affirmer que la réalité est que Guet-Ndar est une poudrière et il y a une souffrance beaucoup plus importante que quelques voitures cassées et des pirogues brûlées.



Pour lui, la réalité est que la poudrière qu’est Guet-Ndar avale chaque année des dizaines et des dizaines de citoyens de ce pays. Il s’y ajoute que l’avancée de la mer fait un désastre sur toute l’entendue de la langue de Barbarie. Des gens sont également tués, des pirogues carrément arraisonnées, le matériel et l’investissement perdus et il y a des escrocs qui sont dans le système et qui nourrissent de la léthargie et de la disparition de l’Etat.



Mardi, des affrontements entre pêcheurs de Guet-Ndar et Forces de l'ordre ont causé plusieurs blessés, 31 arrestations et des bâtiments brûlés dont les pertes sont estimées à plus de 100 millions de F Cfa. Ces pêcheurs réclamaient 400 licences. Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Alioune Ndoye et le Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, s’étaient rendus dans les lieux vendredi pour trouver une solution.