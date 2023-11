Inde : l'armée envoie de nouveaux équipements pour libérer les 41 ouvriers bloqués dans un tunnel

Équipement militaire de pointe



"Bon moral"

L'armée indienne a acheminé, dimanche 26 novembre, sur le site du tunnel en partie effondré dans l'État himalayen de l'Uttarakhand, de nouveaux équipements "essentiels" pour poursuivre les opérations complexes qui se déroulent désormais sur trois fronts afin de récupérer 41 ouvriers piégés depuis quatorze jours L'armée de l'air indienne a déclaré dimanche s'être "empressée" d'envoyer un troisième chargement d'équipements face aux multiples obstacles qui ralentissent les opérations de sauvetage depuis l'effondrement partiel du tunnel en construction de Silkyara, le 12 novembre, dans l' Himalaya Les responsables des secours devraient désormais disposer d'une découpeuse plasma qui doit permettre d'éliminer les épaisses poutres métalliques et véhicules de construction qui font obstacle au forage et à l'insertion d'un large tube par lequel les ouvriers pourraient retrouver la liberté.Lors de précédentes opérations de secours, une machine de forage s'est brisée à neuf mètres seulement du lieu où les 41 ouvriers sont pris au piège.Cet équipement "essentiel" provient de l'Organisation nationale de recherche et de développement pour la défense, la branche gouvernementale de recherche en technologies de défense. L'armée n'a pas fourni de détails supplémentaires.Le ministre en chef de l'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, a annoncé samedi le début d'un forage vertical pour tenter d'atteindre le tunnel, environ 89 mètres plus bas, dans une opération d'excavation complexe au-dessus des hommes bloqués, surtout dans une zone qui a déjà subi un effondrement.Dans le tunnel, les hommes disposent d'un espace relativement vaste, de deux kilomètres de long environ et 8,50 mètres de hauteur.Des travaux ont également commencé pour creuser à l'autre bout du tunnel routier mais la percée sera beaucoup plus longue, estimée à quelque 480 mètres.Les ouvriers piégés survivent depuis quatorze jours grâce à l'acheminement d'air, de nourriture, d'eau et d'électricité grâce à un conduit dans lequel une caméra endoscopique a également été introduite. Mardi, leurs familles ont ainsi pu les voir pour la première fois depuis l'effondrement du tunnel.Selon Pushkar Singh Dhami, les ouvriers ont "bon moral" et disposent d'un central téléphonique mis en place pour qu'ils puissent communiquer avec leurs familles.Depuis mercredi, les autorités ont dit, à plusieurs reprises, s'attendre à une issue heureuse dans les prochaines heures. Mais le gouvernement avait aussitôt prévenu que la situation était "susceptible d'évoluer en raison de problèmes techniques, du terrain difficile (que constitue) l'Himalaya, et d'imprévus".Après une énième interruption du forage samedi, Indrajeet Kumar, inquiet du sort de son frère Vishwajeet piégé dans le tunnel, a confié au Times of India "avoir envie de pleurer", ne s'expliquant pas un si long délai pour les faire sortir.Syed Ata Hasnain, un des responsables des opérations de secours et ancien général, a appelé samedi à la "patience"."Une opération très difficile est en cours", a-t-il déclaré aux journalistes. "Quand on a à faire aux montagnes, on ne peut rien prévoir", a-t-il ajouté. "Cette situation ressemble exactement à une guerre."