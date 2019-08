Inde: une fillette de 3 ans violée et décapitée

Trois hommes ont été arrêtés en Inde en lien avec le viol et la décapitation d'une fillette de trois ans, a annoncé ce jeudi la police, nouveau cas de violences sexuelles sur mineurs dans le pays d'Asie du Sud.



Les forces de l'ordre ont découvert mardi le torse sans tête de la petite fille près d'une usine de la ville de Jamshedpur, dans l'État pauvre du Jharkhand (est de l'Inde).



«La fille a été enlevée la semaine dernière tandis qu'elle dormait à côté de sa mère sur un quai de gare», a déclaré à l'AFP Noor Mustafa Ansari, un responsable de la police ferroviaire. «Elle a été violée et décapitée et son corps nu a été jeté dans des buissons. Nous avons déployé des équipes de recherche pour trouver la tête manquante», a-t-il ajouté.



Un homme présenté comme l'amant de la mère fait partie des personnes interpellées. Il aurait ordonné aux deux autres hommes d'enlever la petite fille. Une foule en colère a essayé d'attaquer les suspects avant que la police ne les emmène.



L'Inde présente un piètre bilan en matière de violences sexuelles sur mineurs, avec près de 20.000 viols d'enfants enregistrés en 2016, selon les derniers chiffres officiels disponibles. Selon l'ONU, une victime de viol sur trois en Inde est mineure. Près de la moitié des agresseurs sont connus des victimes. Le gouvernement indien a rendu l'année dernière le viol d'un mineur de moins de 12 ans passible de la peine de mort. Les exécutions sont toutefois rarissimes en Inde.