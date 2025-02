Indemnisation des victimes des émeutes, Me Moussa Diop prend le contre-pied du gouvernement : « Il n’est pas normal de prendre l’argent public pour indemniser des militants politiques »

Le Président de « Alternance Générationnelle, AG/Jotna », Me Moussa Diop, a réagi à la décision du gouvernement d’indemniser les victimes des violences politique de 2021. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, rapporte L’AS, l’avocat et ancien patron de Dakar Dem Dikk (DDD) sous Macky Sall estime qu’il n’est pas normal de prendre l’argent public pour indemniser des militants d’un parti politique, tout en dénonçant un manque de transparence dans le processus enclenché par le gouvernement pour indemniser les victimes des manifestations qui ont eu lieu au Sénégal entre 2021 et 2024.



L’ancien membre de la coalition DiomayePrésident qui n’a pas caché son désaccord par rapport à cette décision a soutenu que « quand on parlait de rupture et de bonne gouvernance, on ne faisait pas allusion à cela. Quand on décide de dépenser l’argent public, il faut toujours donner de bonnes justifications et dire pourquoi on veut l’utiliser et comment on compte l’utiliser », a-t-il déclaré.



Dans tous les cas, ajoute-t-il, il n’est pas normal de prendre l’argent public pour indemniser des militants. « Je pense qu’avant de parler d’indemnisation, il faudrait d’abord identifier les victimes et déterminer les responsables. Et c’est le travail de la justice. Il y a eu des stations-services qui ont été saccagées, des voitures brulées, etc. Et tous ces gens qui ont perdu leurs biens ou qui ont été touchés par ces manifestations sont des victimes », a-t-il affirmé.



Le leader de AG/Jotna estime que l’identification des victimes et la réparation des dommages subis devront se faire dans la transparence. Mais, déplore-t-il, sortir une liste de 2 179 personnes pour dire qu’elles sont victimes et qu’il faut les indemniser alors que la justice ne l’a pas autorisée n’est pas synonyme de la rupture tant promise.



Me Moussa Diop fait savoir en outre que si on doit dépenser l’argent public à travers des décrets d’avance, il faut au préalable amener ces décrets à l’Assemblée nationale pour ratification par les députés. Malheureusement, regrette-t-il, cela n’a pas été fait. Il dit comprendre aujourd’hui la précipitation de l’Assemblée nationale à voter la loi de finance initiale sans débat. « Ce sont des actes qui ne sont pas pour la rupture », déplore Me Moussa Diop.



L’avocat soutient en définitive qu’au lieu de donner de l’argent à des gens pour les calmer, il vaut mieux voter la loi pour l’abrogation de l’amnistie. « Donc cela est plus important que de donner de l’argent à des gens pour les calmer, surtout en toute nébulosité. Je dénonce cela. Si c’est le régime de Macky Sall qui l’avait fait, on aurait crié au scandale. Je serai toujours là comme une sentinelle de la République », a-t-il conclu.