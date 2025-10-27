Industrie : le gouvernement trace la voie du renouveau pour la SONACOS

Le gouvernement sénégalais mise sur la renaissance industrielle de la SONACOS pour relancer la filière oléagineuse nationale. En visite à l’usine de Diourbel, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a annoncé, ce lundi, « la préparation d’un nouveau projet industriel ambitieux destiné à redonner vie aux unités de production de la société et à diversifier ses activités. »
Accompagné du secrétaire d’État au Développement des PME et PMI, Ibrahima Thiam, du directeur général de la SONACOS, El Hadji Ndane Diagne, et des autorités locales, le ministre a déclaré : « Le gouvernement va travailler sur un plan à court, moyen et long terme qui nous permettra de proposer un nouveau projet industriel pour la SONACOS, au grand bonheur des populations. »
Ce programme, a-t-il précisé, repose sur une stratégie de relance et de modernisation visant la réhabilitation des usines de Diourbel, Kaolack, Ziguinchor et Dakar. « Aujourd’hui, l’arachide, en tant que matière première, ne suffit plus pour faire tourner une usine. Nous devons explorer d’autres sources d’oléagineux comme le soja, l’huile de palme ou le tournesol », a-t-il souligné, plaidant pour « une diversification des intrants afin d’assurer la viabilité du modèle économique de la société. »
Serigne Guèye Diop a également évoqué la nécessité de bâtir « la SONACOS des dix à vingt prochaines années », en consolidant les activités existantes telles que la production de vinaigre à Diourbel, tout en développant de nouvelles filières en partenariat avec l’agropole centre.
Le ministre a enfin annoncé que l’État prépare de nouvelles installations pour relancer le raffinage et la production d’huile, un secteur qui fut autrefois un moteur de l’économie nationale, rapporte Aps. « Le rôle de notre gouvernement est de réfléchir au renouveau industriel de la SONACOS afin d’en faire une unité exceptionnelle, créatrice de valeur et d’emplois », a-t-il conclu.
