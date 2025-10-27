Industrie : le gouvernement trace la voie du renouveau pour la SONACOS

Le gouvernement sénégalais mise sur la renaissance industrielle de la SONACOS pour relancer la filière oléagineuse nationale. En visite à l’usine de Diourbel, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a annoncé, ce lundi, « la préparation d’un nouveau projet industriel ambitieux destiné à redonner vie aux unités de production de la société et à diversifier ses activités. »Accompagné du secrétaire d’État au Développement des PME et PMI, Ibrahima Thiam, du directeur général de la SONACOS, El Hadji Ndane Diagne, et des autorités locales, le ministre a déclaré : « Le gouvernement va travailler sur un plan à court, moyen et long terme qui nous permettra de proposer un nouveau projet industriel pour la SONACOS, au grand bonheur des populations. »Ce programme, a-t-il précisé, repose sur une stratégie de relance et de modernisation visant la réhabilitation des usines de Diourbel, Kaolack, Ziguinchor et Dakar. « Aujourd’hui, l’arachide, en tant que matière première, ne suffit plus pour faire tourner une usine. Nous devons explorer d’autres sources d’oléagineux comme le soja, l’huile de palme ou le tournesol », a-t-il souligné, plaidant pour « une diversification des intrants afin d’assurer la viabilité du modèle économique de la société. »Serigne Guèye Diop a également évoqué la nécessité de bâtir « la SONACOS des dix à vingt prochaines années », en consolidant les activités existantes telles que la production de vinaigre à Diourbel, tout en développant de nouvelles filières en partenariat avec l’agropole centre.Le ministre a enfin annoncé que l’État prépare de nouvelles installations pour relancer le raffinage et la production d’huile, un secteur qui fut autrefois un moteur de l’économie nationale, rapporte Aps. « Le rôle de notre gouvernement est de réfléchir au renouveau industriel de la SONACOS afin d’en faire une unité exceptionnelle, créatrice de valeur et d’emplois », a-t-il conclu.