Iniesta sort blessé : 3 semaines d'absence selon la presse

"Andrés Iniesta souffre d'une lésion au biceps fémoral de la cuisse droite", a écrit le Barça sur son compte Twitter, précisant que des examens complémentaires seraient menés pour connaître la "portée exacte" de la blessure.



Selon le site internet du quotidien sportif espagnol 'Marca', Iniesta souffrirait d'une déchirure et pourrait être indisponible "au moins trois semaines". L'édition électronique du journal 'As' parle de son côté de "quinze à vingt jours".



Si ce diagnostic se confirme, le meneur de jeu sera absent pour le 8e de finale retour de Ligue des champions contre Chelsea le 14 mars au Camp Nou (aller: 1-1).



Et il pourrait aussi manquer à l'appel fin mars pour les deux matches amicaux de l'équipe d'Espagne dans le cadre de la préparation au Mondial 2018, le 23 mars en Allemagne et le 27 mars à Madrid contre l'Argentine de Messi.



Iniesta s'est blessé à la 22e minute de ce choc contre l'Atlético Madrid au Camp Nou : le milieu barcelonais s'est interrompu en pleine accélération, se tenant l'arrière de la cuisse droite.



"Pas grand-chose"



Resté au sol, Iniesta a tenté de poursuivre la rencontre mais dix minutes plus tard, il a cédé sa place au Portugais André Gomes, entré à la 35e minute alors que le score était de 1-0. L'Argentin Lionel Messi, auteur de l'ouverture du score sur coup franc (26e), a pris le brassard de capitaine.



"Nous pensions au début que c'était une déchirure musculaire importante mais il a continué à jouer, ce qui veut dire que peut-être qu'on peut espérer que ce ne soit pas grand-chose", a déclaré l'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde. "Il est resté longtemps sur le terrain, il sait assez bien se gérer donc nous allons voir."



Très en vue au début de cette rencontre, Iniesta pourrait manquer beaucoup en Ligue des champions, sachant que la recrue hivernale Philippe Coutinho n'est pas qualifiée pour la C1.



"Nous perdons un joueur unique et inégalable, comme l'est Messi", a déploré Valverde. "Il est très difficile de trouver un joueur qui puisse remplacer Andrés Iniesta. Il a des caractéristiques qui en font un joueur unique et nous allons attendre de voir la gravité de sa blessure."



Avec Besoccer