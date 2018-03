Initiative 35 accuse Wade et l'opposition d'éviter d'aller aux élections

L'Initiative 35 a réagi à la dernière sortie de Me Abdoulaye Wade, réduisant à néant les travaux et les conclusions faits par les experts internationaux sur l'audit du fichier électoral. Selon cette plateforme de réflexion et d'initiatives politiques, qui soutient les actions du Président Macky Sall, L'opposition veut jeter l'anathème et le doute sur la fiabilité du fichier électoral, simplement par peur d'aller aux élections.

Selon i35, "c’est dans ce cadre qu’il faut inscrire la récente sortie du Grand Père Wade, depuis sa maison de retraite de Versailles, remettant en cause le travail scientifique d’audit du fichier électoral fait par des experts de l’Union Européenne sur la base de Termes de Références (TDRs) acceptés par toute la classe politique ayant participé au dialogue".



Initiative 35 a également qualifié certains leaders de l'opposition comme Idrissa Seck, Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko, Therno Alassane Sall de "marchands d'illusions avec des passés de prédateurs de deniers publics"