"Injures, discours contraires aux bonnes mœurs" : la Tik-Tokeuse Fatoumata Barro arrêtée

La TikTokeuse Fatoumata Barro, âgée de 26 ans, est arrêtée par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) puis déférée hier, mercredi au parquet. La mise en cause est poursuivie pour "injures, diffamation et discours contraire aux bonnes mœurs".
À l’origine de cette affaire se trouvent deux plaintes déposées par Mama Djitté et Khady Diop Dième, artiste, entrepreneure et mannequin. Les plaignantes ont indiqué que la mise en cause a tenu, lors de lives diffusés sur les réseaux sociaux, des propos virulents et offensants à leur encontre.
