"Injures publiques" : après Adji Mass, la mère de Mame Ndiaye savon arrêtée

Cette arrestation survient dans un contexte de tensions autour de l'entourage de la vendeuse, quelques jours après la diffusion d'une vidéo devenue virale. Dans cet enregistrement, la mère de l'influenceuse tenait des propos jugés offensants envers les amies de la fille.



Affaire à suivre.

Les arrestations se poursuivent sur le réseau social Tik-Tok. Après l’influence Adji Mass Gueye, c’est autour de la mère de Mame Ndiaye Savon d’être interpelée ce lundi. Selon plusieurs sources médiatiques, elle est actuellement conduite a la Brigade de recherche de Faidherbe pour une affaire d'"injures publiques".