PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Injures publiques : la mère de Mame Ndiaye Savon déférée devant le parquet ce mardi
Arrêtée par les gendarmes de la brigade de recherches de Faidherbe sur instruction du procureur de la République, Mariama Traoré, la mère de Mame Ndiaye Savon, a reconnu être l’auteure des propos injurieux tenus dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. La quinquagénaire, domiciliée à Pikine, avait dans direct proférait « des propos injurieux à l’endroit des tiktokeurs qui s’en sont pris à sa fille ». La séquence, largement partagée, a conduit le parquet à s’autosaisir et à instruire une enquête.
 
 
Devant les enquêteurs, Mariama Traoré a avoué les faits et exprimé ses regrets, demandant la clémence de la justice, rapporte Seneweb. Elle a expliqué « avoir agi sous le coup de la colère, en réaction aux attaques subies par sa fille sur les réseaux sociaux. »
 
 
L’avocat Me El Hadj Diouf a été commis pour assurer sa défense. Il s’est rendu dans les locaux de la brigade de recherches pour rencontrer sa cliente.
Placée en garde à vue pour discours contraires aux bonnes mœurs et injures publiques, Mariama Traoré sera déférée ce mardi au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, où le parquet décidera de la suite judiciaire.
Mardi 21 Octobre 2025 - 00:59


