Inondations: Seydou Gueye informe que le plan décennal a requis 700 milliards Fcfa

Le ministre et porte-parole de l’Alliance pour la République s’est exprimé sur les inondations qui secouent Dakar et plusieurs autres régions depuis le début des pluie.



Seydou Gueye affirme que le Gouvernement a fait un travail dans ce domaine qui explique que depuis quelques années, il n’y a plus de populations regroupées au Cices ou dans les écoles pour les extraire des eaux.



Selon lui, « le travail a été fait dans le cadre d’un travail décennal qui a requis un niveau de financement de 700 milliards de francs CFA ».

En ce qui concerne l’audit instruit par le président de la République, le chargé de Communication à la Présidence affirme que c’est une sorte d’évaluation à mi-parcours pour voir tout ce qui a pu se passer.

« Nous voulons en évaluer l’impact réel puisque la perspective c’est de mettre fin aux inondations », a-t-il expliqué