Inondations à Dakar: le Gouvernement son soutien et sa solidarité aux sinistrés

Dakar est encore sous les eaux ce vendredi, après des précipitations enregistrées es dernières 48 heures. Dans beaucoup de quartiers de la banlieue et plus particulièrement dans le nouveau département de Keur Massar, les populations ont vu une nouvelle fois les eaux de pluies les déloger de leurs domiciles.



Des jeunes sont allés jusqu’à barrer des routes pour protester contre le laxisme des gouvernants. Des escadrons de la gendarmerie ont été dépêchés sur place pour maîtriser la colère des populations.



En réunion d’urgence au Palais, sous la présidence du chef de l’Etat, le gouvernement a évalué la situation actuelle,



« Le Président Macky SALL a convoqué ce vendredi, au palais de la République, une réunion d'urgence sur la gestion des inondations. Cette rencontre avait pour but d'évaluer le dispositif de prévention et de gestion des inondations », lit-on dans un communiqué de la Présidence.



Qui poursuit en affirmant que « Malgré les importants moyens déployés notamment à Keur Massar, des inondations ont été notées à la suite des fortes précipitations enregistrées ces derniers jours. A l'occasion, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de renforcer le mécanisme. Aux victimes des inondations l'Etat va apporter son soutien et sa solidarité ».