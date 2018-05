Inondations au Kenya : 112 morts, plus de 48 000 ménages déplacés et...

Au moins 112 personnes ont péri depuis début mars au Kenya dans des inondations provoquées par les fortes précipitations de la longue saison des pluies en cours, a annoncé vendredi la Croix-Rouge kényane lors d'une conférence de presse à Nairobi.



"Cent douze personnes ont perdu la vie à travers le pays", a déclaré le secrétaire général de la Croix-Rouge kényane Abbas Gullet, lançant un appel aux dons d'un montant de 5 millions de dollars (4 M EUR) pour venir en aide aux personnes sinistrées dans 32 des 47 comtés du pays.



"48.477 ménages ont été déplacés jusqu'à présent et cela représente 260.200 personnes qui sont déplacées et ne sont pas dans leurs foyers en raison des niveaux de l'eau", a déclaré M. Gullet.



Plus de 8.500 hectares de cultures ont été détruites et quelque 20.000 têtes de bétail emportées par les eaux, tandis qu'une centaine d'écoles ont été inondées.



Le Kenya connaît deux saisons des pluies annuelles: la courte, d'octobre à décembre, et la longue entre mars et juin.



Les trois dernières saisons ont été pauvres en précipitations, provoquant une sécheresse aiguë dans une grande partie du pays dont trois millions d'habitants nécessitaient une aide alimentaire courant 2017.





TV5 Monde