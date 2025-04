Insolite : il accuse un homme d’avoir fait disparaître son appareil génital et le tabasse violemment

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, jeudi 17 avril, I. Diène à un mois de prison ferme pour « coups et blessures volontaires » sur A. Sarr, qu’il accusait d’avoir fait disparaître son appareil génital après une simple poignée de main. Les faits se sont produits dans un quartier à Dakar. Selon L’Observateur, le sieur Diène qui a été arrêté, a raconté aux enquêteurs avoir rencontré A. Sarr devant une boutique, où ce dernier lui aurait demandé une pièce.



Après lui avoir donné 500 FCFA, les deux hommes se sont serrés la main. C’est alors qu’il aurait ressenti une « sensation bizarre » et constaté qu’il ne sentait plus ses parties intimes. Pris de panique, il s’est mis à pourchasser A. Sarr, l’accusant de lui avoir volé son sexe, avant de le rouer de coups. D’autres personnes, non identifiées, se seraient jointes à lui pour battre la victime, qui a été gravement blessée et transportée à l’hôpital en réanimation, avec une incapacité temporaire de travail (ITT) de 21 jours.



Devant le tribunal, le mis en cause a maintenu sa version des faits, tout en affirmant que ses co-prévenus à savoir O. Traoré, Y. Diagne, El H. A. Diallo et Pape Assane Sidibé, n’avaient pas participé à l’agression. Il a aussi déclaré que « son appareil génital était revenu deux jours après les faits. »



La partie civile, représentée à l’audience par la mère d’A. Sarr, a réclamé 3 millions de FCFA pour le préjudice subi. Le ministère public, estimant les faits constants, a requis l’application stricte de la loi. Au terme des débats, le tribunal a décidé de relaxer les autres prévenus pour absence de preuves de leur participation directe à l’agression. I. Diène, lui, a été déclaré coupable et condamné à un mois d’emprisonnement ferme. Il devra également verser un million de FCFA de dommages et intérêts à la victime.