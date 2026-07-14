Instabilité dans les Universités publiques : le ministre de l’Intérieur auditionné par les députés

D’après une note d’information de l’Assemblée nationale, les échanges ont porté sur la gestion sécuritaire des tensions observées sur et autour des campus universitaires, notamment les modalités d’intervention des forces de défense et de sécurité, les mécanismes de maintien de l’ordre, la protection des personnes et des biens, ainsi que le respect des franchises universitaires.

Selon la source, les discussions ont également permis d’aborder les dispositifs de prévention et d’anticipation des crises, la coordination entre les autorités administratives, académiques et sécuritaires, ainsi que les mesures de désescalade à privilégier afin de prévenir la récurrence des violences en milieu universitaire.

À travers ces auditions, la Mission entend établir un état des lieux documenté des facteurs d’instabilité dans les universités publiques, identifier les responsabilités institutionnelles et les insuffisances dans les mécanismes de prévention et de gestion des crises, puis proposer des mesures concrètes pour renforcer la sécurité des campus, préserver les libertés académiques et garantir un environnement universitaire apaisé.

La Mission d’information parlementaire chargée d’examiner la situation d’instabilité dans les universités publiques sénégalaises a auditionné, lundi 13 juillet, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.