Installation de la 5G à Paris et dans la métropole: les citoyens demandent de la «transparence»

Interrogés sur l'installation de la 5G dans la capitale et sa région, les Parisiens et métropolitains demandent une «information ouverte, transparente» sur les conséquences de son implantation, et veulent un «recyclage des équipements», selon les résultats d'une consultation organisée par la mairie de Paris, et dont l'AFP a obtenu copie, samedi 12 décembre.



RFI