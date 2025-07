Intelligence artificielle et numérique : Diomaye Faye appelle à une « intégration consciente et critique » dans le système éducatif

Lors de la cérémonie de remise des prix du Concours général 2025, tenue ce jeudi 31 juillet, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel fort en faveur d’une intégration « consciente, critique et responsable » du numérique et de l’intelligence artificielle (IA) dans le système éducatif sénégalais.



« Le thème choisi Transformation humaniste de l'éducation à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle : enjeux, défis et perspectives nous invite à une réflexion essentielle sur notre responsabilité collective de garantir une transition éducative centrée sur l'humain », a déclaré le chef de l’Etat, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, et des ministres en charge de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.



Selon lui, ce thème résonne avec acuité dans notre contexte actuel. « Il est à la fois une interpellation éthique, un défi civilisationnel et un horizon stratégique pour notre nation », a-t-il insisté.



Le Président Diomaye a souligné que nous vivons une époque de rupture profonde où les mutations technologiques bouleversent les fondements même des systèmes éducatifs des économies et des sociétés. « L'intelligence artificielle, les plateformes numériques, les algorithmes d'apprentissage automatique, les robots, les cyberattaques, les applications de la cybersécurité ne sont plus des objets du futur, ils sont désormais présents dans nos salles de classe dans nos foyers dans nos lieux de travail dans notre quotidien », a-t-il dit.



Refus d'une soumission passive à la technologie



Or, poursuit-il, « il ne s'agit pas seulement d'introduire de nouveaux outils dans l'école, mais de bien repenser le sens et la finalité de l'acte éducatif dans un monde en perpétuelle reconfiguration ».



Cette conviction, précise-t-il, c’est celle d'un « refus d'une soumission passive à la technologie et d'un appel à une intégration consciente, critique et responsable, mais déterminée et volontariste du numérique et de l'IA dans notre système éducatif ».



Le parrain du concours général de cette année, présent à cette cérémonie, est l’ancien ministre André Sonko, administrateur civil, homme politique ayant occupé des postes ministériels de 1983 à 2000. Il a été ministre de l’Éducation nationale de juin 1993 à avril 2000.



Pour Bassirou Diomaye Faye, « André Sonko incarne une intelligence méthodique éclairée par une profonde culture générale et une maîtrise exemplaire des enjeux éducatifs de notre temps ».



« Homme de rigueur et de conviction, M. Sonko s’est distingué tout au long de sa carrière par une fidélité sans faille aux valeurs de la République, un engagement constant en faveur de l’excellence académique et une vision humaniste de l’école sénégalaise », a soutenu le chef de l’Etat.



« En tant que fonctionnaire, André Sonko a su conjuguer théorie et pratique pour porter les réformes audacieuses qui ont marqué durablement notre système éducatif », a rappelé le président de la République.