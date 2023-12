Intempéries en Polynésie française: des ponts emportés et des centaines de maisons inondées

De fortes pluies ont provoqué des inondations, mercredi 6 et jeudi 7 décembre, dans plusieurs îles de Polynésie française, emportant deux ponts et endommageant quelque 250 maisons à Tahiti, ont annoncé les autorités locales. De nombreux cours d'eau sont sortis de leur lit à Bora Bora, Raiatea, Maupiti, Moorea et Tahiti, où une école a été évacuée et plusieurs autres fermées, a précisé jeudi soir le haut-commissariat de la République en Polynésie française, relate l'AFP.