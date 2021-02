Intercommunalité: Malicounda, Nguéniéne et Sandiara s’unissent pour mettre en place une agropole

Malicounda, Nguéniéne et Sandiara, trois communes du département de Mbour, vont se retrouver dans une entente intercommunale pour la mise en place d’une agropole (agropole de l’ouest). Un bureau de quinze conseillers municipaux, soit cinq par commune, a été mis sur pied, par consensus, avec comme président, Dr Serigne Guéye Diop, premier vice-président Maguette Séne et deuxième vice-président Maguèye Ndao, respectivement maires de Sandiara, Malicounda et Nguéniéne.



« Cette agropole de l’ouest du département de Mbour, c’est la base, le socle même de l’intercommunalité qui va donner des résultats, parce qu’il est basé sur un projet économique, laitier, industriel et horticole concret » a souligné Dr Serigne Guéye Diop.



Le maire de Sandiara révèle que l’agropole va coûter 54 milliards de francs CFA de l’Etat du Sénégal, avec cinquante autres milliards de francs CFA attendus du secteur privé. « Les ressources de l’agropole viendront aussi des redevances agricoles. Chaque mètre carré va être mis en valeur et loué à des professionnels de l’agriculture qui devront payer l’eau, l’électricité, en plus des redevances agricoles » a expliqué le président de l’entente intercommunale.



Avec plus de 100 milliards de francs CFA, cette agropole intercommunale qui va générer 5000 emplois, est constitué de domaines agricoles communs de 50 ha. Trois cent jeunes des trois communes, soit 100 par commune, y seront, à la fois coopérateurs, employés et actionnaires. Il est également prévu une zone d’élevage sur 200 ha qui est appelée à concentrer toutes les associations d’éleveurs de la zone intercommunale. Il y aura aussi une zone agro-business de 750 ha qui va permettre de produire huit millions de litres de lait, 3 000 vaches laitières.



« Cette zone agro-business va abriter un centre agro-industriel de services, d’emballage de produits, de productions d’œufs, de viande et de lait, mais aussi un centre de location de matériel, de stockage des produits frais, de froid ainsi qu’un grand centre de formation aux métiers de l’agriculture » a précisé Dr Serigne Guéye Diop.



Il est aussi prévu dans le cadre de cet agropole intercommunal, la construction de 18 forages et l’équipement en infrastructures électriques et hydrauliques de tous les villages de la zone. « Nous lançons un appel aux autres communes du département à rejoindre l’agropole dans les années à venir. Nous voulons construire un modèle pour montrer que l’Acte 3 de la décentralisation est une politique éclairée, visionnaire, qu’on peut mettre en valeur », a dit Dr Diop, selon qui, les retombées de cette agropole seront « équitablement réparties » entre les actionnaires sous forme de dividendes.



Pour le maire de Malicounda et 1er vice-président de cette entente intercommunale, « une nouvelle collectivité territoriale est née dans le département de Mbour à travers cette entente intercommunale entre Sandiara, Malicounda et Nguéniéne. C’est un dispositif prévu par le code des collectivités territoriales. Des communes s’associent pour mener un projet commun » a dit Maguette Séne.



Saluant cette initiative, le maire de Nguéniéne, Maguèye Ndao a indiqué que ses collègues et lui comptent travailler dans la cohésion pour faire de cette agropole un succès exemplaire, rapporte Le Témoin.