Interdiction de sortie du territoire infligée à Wally Seck : de prestigieux rendez-vous musicaux menacés

Icône d’une génération et capable de remplir les plus grandes salles, Wally Seck traverse une tourmente judiciaire qui inquiète aussi bien ses admirateurs que les organisateurs de spectacles.



L’interdiction de sortie du territoire, notifiée la semaine dernière dans l’affaire de transactions financières supposées avec Amadou Sall, fils de l’ancien président, commence déjà à produire des effets néfastes.



La soirée dominicale du 14 septembre au Vogue a été annulée, un avant-goût du séisme qui plane sur toute sa programmation. Le 11 octobre 2025, l’artiste est censé se produire au Palladium Times Square (New York, Etats-Unis) salle mythique nichée au carrefour des théâtres de Broadway et des clubs de légende. Mais la tenue de ce show reste suspendue à une éventuelle levée de la mesure. Si le concert venait à être annulé, les pertes seraient inestimables, aussi bien au Sénégal qu’aux États-Unis.



Quelques jours plus tôt, Wally Seck avait annoncé une nouvelle date : le 25 octobre au Mallway Event Center de Seattle, pour une soirée baptisée Goudi Seattle. Cette tempête judiciaire menace également le prestigieux Ballago Tour 2025, entamé à Kaolack après la Tabaski. Six dates ont déjà été honorées, mais les plus attendues restent à venir : New York (États-Unis) le 11 octobre, Naples (France) le 1er novembre, Catane le 8 novembre, Bruxelles (Belgique) le 15 novembre, Rufisque (Sénégal) le 13 décembre, et enfin la Gambie les 26, 27 et 28 décembre, avec un gala au Kairaba Conference Center (Gambie) et deux soirées dansantes au Q. City.



Selon L’Observateur du 16 septembre, derrière chaque date se cachent des centaines d’emplois, des techniciens mobilisés, des promoteurs qui misent gros, et des milliers de fans ayant déjà réservé billets d’avion et hôtels. Une prolongation de l’interdiction, ou une issue défavorable pour le fils du défunt Pape Thione Seck, serait un véritable cataclysme pour l’écosystème musical sénégalais rythmé par ses concerts.